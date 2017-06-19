Полузащитник Челси Данило Пантич проведет следующий сезон на правах аренды за белградский Партизан.
Данило Пантич, Getty Images
19 июня 2017, 21:49
Партизан объявил об аренде полузащитника Челси Данило Пантича.
Примечательно, что Пантич перешел в Челси летом 2015 года именно из Партизана за 1,75 миллионов евро.
Сразу после этого 20-летний серб отправился в аренду в Витесс, но отыграл за первую команду арнемцев только 126 минут за весь сезон.
Прошедший сезон Пантич провел в составе другого представителя Эредивизи Эксельсиора, где отметился одной результативной передачей за 498 минут игрового времени.