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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был бы рад видеть Криштиану Роналду в футболке Альбиселесте.

Диего Марадона был бы рад видеть звезду мадридского Реала Криштиану Роналду в составе сборной Аргентины, хотя по-прежнему считает Лионеля Месси лучшим игроком.

"Криштиану — зверь. Мне жаль, что он не аргентинец", — цитирует Марадону TyC Sports.

"Но я все равно предпочитаю Месси. Он играет в футбол с наслаждением и с легкостью обыгрывает соперников".

"Лео не может выиграть Чемпионат Мира в одиночку. Даже если он никогда не станет Чемпионом Мира, мы все равно будем его помнить".