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Евро-2017 (U-21): Польша в концовке поединка вырвала ничью у Швеции

Хозяева турнира лишь в компенсированное время сумели сравнять счет, сохранив шансы на выход в плей-офф (2:2).

Польща и Швеция победителя не выявили, Getty Images