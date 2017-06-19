Хозяева турнира лишь в компенсированное время сумели сравнять счет, сохранив шансы на выход в плей-офф (2:2).
Польща и Швеция победителя не выявили, Getty Images
19 июня 2017, 23:47
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Польша U-21 — Швеция U-21 2:2
Голы: Монета, 6, Ковнацки, 90+1 (с пенальти) — Страндберг, 36, Ларссон, 41
Польша U-21: Врабель — Кедзиора, Беднарек, Ях, Ярошински — Линетты, Давидович (Пьятек, 88) — Франковски, Ковнацки, Монета (Липски, 74) — Степински (Незгода, 58)
Швеция U-21: Кайтофт — Вальквист, Ларссон, Дагерсталь, Лундквист — Тибблинг (Танкович, 61), Холлберг, Ольссон, Франссон (Мрабти, 86) — Цибицки, Страндберг (Энгваль, 69)
Предупреждения: Ковнацки, Незгода, Беднарек, Линетты — Ольссон, Страндберг, Цибицки, Дагерсталь, Вальквист