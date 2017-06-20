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Словацкий полузащитник Якуб Громада, принадлежавший Сампдории, подписал трехлетний контракт с будущим клубом Руслана Ротаня — пражской Славией.

Воспитанник академии Ювентуса Якуб Громада подписал трехлетний контракт со Славией, которая выкупила его контракт у Сампдории.

Покинув академию Ювентуса, Громада сменил три итальянских клуба – Дженоа, Про Верчелли и Сампдорию, но не сыграл ни одного матча во «взрослом» итальянском чемпионате. В прошлом сезоне Якуб выступал на правах аренды за Викторию из Пльзеня, сыграв 20 матчей во всех турнирах и забив 1 мяч.

В следующем сезоне Громада может стать партнером Руслана Ротаня, который в данный момент находится на просмотре в Славии.