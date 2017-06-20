Отправив три мяча в сетку ворот Европейских бразильцев, Фурия Роха сумела забронировать за собой первую строчку в квартете В и выйти таким образом в 1/2 финала за тур до конца группового этапа.
Радость игроков сборной Испании, twitter.com/UEFAcom
20 июня 2017, 23:44
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Португалия U-21 – Испания U-21 1:3
Голы: Брума, 77 — Ньигес, 21, Рамирес, 64, Вильямс, 90+3
Португалия U-21: Варела — Канселу, Йе, Семеду, Родригеш — Карвальо (Пасьенсья, 66), Невеш, Санчеш (Орта, 73) — Фернандеш — Гедеш, Поденсе (Брума, 57)
Испания U-21: Аррисабалага — Бельерин, Мере, Вальехо, Джони — Сауль Ньигес, Льоренте, Себальос — Деулофеу (Суарес, 82), Рамирес (Вильямс, 75), Асенсио (Мерино, 90)
Предупреждения: Невеш, Фернандеш, Пасьенсья, Семеду — Себальос