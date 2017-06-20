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Евро-2017 (U-21): Испания переигрывает Португалию и выходит в полуфинал с первого места

Отправив три мяча в сетку ворот Европейских бразильцев, Фурия Роха сумела забронировать за собой первую строчку в квартете В и выйти таким образом в 1/2 финала за тур до конца группового этапа.

Радость игроков сборной Испании, twitter.com/UEFAcom