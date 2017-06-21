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Football.ua представляет анонс поединка Кубка конфедераций в группе а между сборными Мексики и Новой Зеландии.

Сборная Мексики рассчитывает взять в поединке против Новой Зеландии "свои" три очка, а для чемпиона Океании встреча с североамериканцами является последним шансом не проиграть на Кубке конфедераций все три матча.

Мексика – Новая Зеландия

Вторник, 21:00, Сочи, Фишт, арбитр – Бакари Папа Гассама (Гамбия).

После ничьей с одним из главных фаворитов турнира – Португалией – Мексика, выглядевшая по меньшей мере не хуже чемпионов Европы, должна без проблем разобраться со своим следующим соперником. Что бы ни говорил тренер мексиканцев Осорио, его решение сыграть полудублирующим составом свидетельствует о том, что североамериканцы рассчитывают взять три очка малой кровью, чтобы сохранить своих лидеров и их силы для поединка третьего тура, который может стать решающим в борьбе за путевку в полуфинал.

Единственный мексиканский футболист, который не примет участия в матче не в связи с ротацией состава – защитник Карлос Сальседо, который находится в шаге от подписания контракта с Айнтрахтом и улетел во Франкфурт на медобследование.

Что же касается шансов Новой Зеландии, то они, даже против ослабленного состава мексиканцев они выглядят призрачными. И слова тренера Хадсона и его подопечных, что из поражения в первом туре команда сделала нужные выводы, вряд ли свидетельствуют о том, что против Мексики мы увидим совершенно иную команду.

Чтобы с первых же минут не оказаться у разбитого корыта, чемпион Океании прежде всего должен сыграть собранно и осторожно. Храбрость в атаке, о которой говорил Хадсон, будет иметь смысл ближе к концу и лишь в том случае, если ворота номинальных гостей к тому времени останутся сухими.

Интересные факты

- Команды встречались между собой 5 раз: трижды в товарищеских матчах и два раза – в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2014.

- Все поединки закончились победами североамериканцев с общим счетом 16:4.

- Форвард сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес с четырьмя забитыми мячами является вторым бомбардиром в истории Кубка конфедераций, значительно уступая своему соотечественнику Куатемоку Бланко, на счету которого 9 голов.

- Поражение Новой Зеландии в стартовом поединке турнира сделало чемпиона Океании рекордсменом по продолжительности безвыигрышной серии в истории Кубка конфедераций – 10 матчей.

Ориентировочные составы

Мексика: Талавера – Д.Рейес, Араухо, Аланис, Л.Рейес – Фабиан, Рафа Маркес, Джио Дос Сантос – Акино, Х.Эрнандес, Лосано.

Новая Зеландия: Маринович – Дойл, Смит, Дюранте, Цимопулос, Боксолл – Томас, Туилома, Макглинчи – Вуд, Рохас.

Слова

Хуан Карлос Осорио, тренер сборной Мексики:

"Ничья со сборной Португалии подняла настроение ребятам, они почувствовали, что могут на равных соперничать с фаворитами турнира, и с удвоенной энергией будут бороться за победу на Кубке конфедераций. Но прежде чем мечтать о финале и победе в нем, надо выигрывать и выходить из группы. Сборная Новой Зеландии значительно отличается от нашего первого соперника, поэтому мы испробуем другую тактику и внесем значительные изменения в стартовый состав. Эти изменения ни в коем случае не говорят о том, что мы не уважаем нашего соперника. Просто в отличие от техничных португальцев, новозеландцы предпочитают силовой футбол, поэтому нам понадобятся наши наиболее физически сильные футболисты, такие, как Рафа Маркес. Рафаэль с его колоссальным опытом будет очень полезен в предстоящем поединке. Я планирую использовать его в роли некоего связующего звена между обороной и полузащитой. В случае необходимости он будет смещаться вперед или назад, но главной его задачей будет обеспечить превосходство в средней линии".

Энтони Хадсон, наставник сборной Новой Зеландии:

"Мы хорошо подготовились к поединку против Мексики и намерены добиться положительного результата. Если мы хотим продолжить борьбу на турнире, то должны быть смелыми, должны рисковать. Сборная Мексики – команда мирового класса, а нас привыкли считать футбольными карликами. Но в прошлом году в товарищеском матче мы создали мексиканцам множество проблем, и минимальную победу они добыли с немалым трудом. Тот, кто считает, что Мексика сделает с нами все, что захочет, будет удивлен".