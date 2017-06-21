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Football,ua представляет хит-парад злостных неплательщиков налогов из мира футбольных звезд, которые вполне могли бы составить команду-мечту во главе с выдающимся тренером.

В последнее время все чаще всплывает информация о футбольных звездах первой величины, которые не хотят делиться своими доходами с государством. То ли налоговый службы стали работать интенсивнее, то ли тем, кто много зарабатывает, становится все тяжелее расставаться с положенной по закону частью своих кровных, но факт остается фактом: если дело дойдет до обвинительных приговоров и приведения их в исполнение, то футбольная команда тюрьмы, в которой будут отбывать наказание наши «герои», сможет надолго захватить ведущие роли в Лиге чемпионов УЕФА.

Итак, кто же нынче составляет «великолепную восьмерку» злостных неплательщиков налогов?

Неймар — 18,21 миллиона евро

Переход Неймара из Сантоса в Барселону в 2013 году называли сделкой века. Как оказалось, она стала таковой не только из-за суммы, заплаченной футболисту и за футболиста, и не из-за уровня мастерства предмета купли-продажи, но и из-за суммы, которой не досчиталась налоговая.

Федеральная налоговая служба Бразилии обвинила звезду Барселоны и его отца в том, что они не заплатили налогов на сумму в 18,21 миллиона евро. На что Неймар-младший заявил, что либо ему неправильно посчитали налоговую ставку, по которой он должен был платить, и никакого криминала здесь нет – чистое недоразумение.

В настоящий момент все нюансы проверяют независимые аудиторы, и дальнейшие события уже будут развиваться в зависимости от их вердикта.

Криштиану Роналду – 14,68 миллиона евро

Последние дни стали шоком для всего футбольного мира: испанские власти обвинили Криштиану Роналду в том, что за период с 2011-го по 2014 годы он задолжал налоговому ведомству14,68 миллиона евро. Едва ли не большим потрясением для миллионов поклонников самого португальца и Реала стало его заявление, что при таких обстоятельствах он вообще может не вернуться в Мадрид.

В отличие от Неймара, КриРо (или его окружению) ставится в вину мошенничество при использовании имиджевых прав, что, как правило, трудно как доказать, так и опровергнуть.

31 июля обладатель Золотого мяча, чемпион Европы, чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов должен дать показание в суде столицы Испании.

Радамель Фалькао – 5,46 миллиона евро

В конце весны испанская прокуратура выдвинула обвинение в неуплате налогов нынешнему форварду Монако Радамелю Фалькао. По мнению государственных обвинителей, колумбиец в 2012-м и 2013-м году, выступая за Атлетико, регулярно допускал «ошибки» в своих декларациях, к тому же получал нелегальные выплаты, которые, естественно, вообще не декларировались.

По оценкам прокуратуры, долг новоиспеченного чемпиона Франции перед налоговым ведомством составляет 5,46 миллиона евро.

Лионель Месси – 3,63 миллиона евро

В июне нынешнего года Лионель Месси был приговорен городским судом Барселоны к штрафу в 2 миллиона евро и условному тюремному заключению сроком на 21 месяц. Его отец и по совместительству финансовый директор должен заплатить в казну на полмиллиона меньше.

Кроме того, звезда Барсы должен погасить задолженность перед налоговой службой в 3,63 миллиона евро, образовавшуюся в период с 2007-го по 2009 годы.

Жозе Моуриньо – 3,3 миллиона евро

В списке выдающихся футбольных звезд, имеющих проблемы с налоговой, есть и выдающийся тренер – Жозе Моуриньо. Можно просто – Особенный.

Свои таланты менеджера, по мнению испанской прокуратуры, он сполна использовал при маскировке своих нелегальных доходов. Многочисленные спонсорские и благотворительные потоки навели такого туману, что для выдвижения стройных обвинений придется провести титаническую работу.

Сам нынешний тренер Манчестер Юнайтед обвинения в том, что в период с 2011-го по 2012 годы остался должен испанской налоговой 3,3 миллиона евро, называет просто бредом.

Хаби Алонсо – 2,96 миллиона евро

Еще один бывший футболист Реала, уже завершивший карьеру в Баварии, Хаби Алонсо, в декабре обвинен прокуратурой Испании в неуплате налогов на сумму 2, 96 миллиона евро.

Впрочем, реальный срок ему не грозит, поскольку он, если верить СМИ, уже достиг полюбовного соглашения с правоохранительными структурами, и осталось лишь определить сумму, которая перекочует с банковского счета Хаби Алонсо в государственную казну Испании.

Хавьер Маскерано – 1,46 миллиона евро

Еще в 2016 году решил все свои вопросы с прокуратурой Испании полузащитник Барселоны Хавьер Маскерано. Укрывший от налоговой инспекции свои доходы за использование имиджевых прав и задолжавший этому ведомству 1,46 миллиона евро, аргентинец уже рассчитался по долгам и кроме того заплатил штраф в размере 700 тысяч евро.

Анхель Ди Мария – 1,48 миллиона евро

Еще одна жертва испанского правосудия, Анхель Ди Мария, уже выслушал свой приговор и достиг соглашения с государственной прокуратурой.

Обвиненный в двух случаях неуплаты налогов за использование имиджевых прав на сумму в 1,48 миллиона евро, полузащитник ПСЖ приговорен к 16 месяцам тюрьмы условно и заплатит 2 миллиона евро.