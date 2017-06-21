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Ян Лаштувка два сезона будет защищать цвета чемпиона Чехии.

Бывший голкипер Днепра Ян Лаштувка перешел в пражскую Славию. Об этом в своем твиттере сообщил президент клуба Ярослав Трдвик.

Голкипер подписал двухлетний контракт с "красно-белыми".

Отметим, что сейчас в Славии также находится Руслан Ротань, который в ближайшее время может подписать контракт.

В минувшем сезоне Славия стала чемпионом Чехии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.