Ян Лаштувка два сезона будет защищать цвета чемпиона Чехии.
Ян Лаштувка и Ярослав Трдвик, twitter.com/efotbalcz
21 июня 2017, 20:00
Бывший голкипер Днепра Ян Лаштувка перешел в пражскую Славию. Об этом в своем твиттере сообщил президент клуба Ярослав Трдвик.
Голкипер подписал двухлетний контракт с "красно-белыми".
Отметим, что сейчас в Славии также находится Руслан Ротань, который в ближайшее время может подписать контракт.
В минувшем сезоне Славия стала чемпионом Чехии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.