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Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).

Гол Криштиану Роналду в дебюте поединка так и остался единственным взятием ворот в матче россиян и португальцев.

Россия — Португалия 0:1

Гол: Роналду, 8

Россия: Акинфеев — Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Джикия, Кудряшов (Бухаров, 84), Жирков — Самедов, Глушаков, Головин, Комбаров (Полоз, 68) — Смолов

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Алвеш, Геррейру (Элизеу, 66) — Карвальо, Гомеш, Адриен (Перейра, 82) — А. Силва (Мартинш, 78), Роналду, Б. Силва

Предупреждения: Глушаков, Джикия, Самедов — Пепе, Б. Силва