Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).
Хозяева турнира потерпели поражение, getty images
21 июня 2017, 20:52
Гол Криштиану Роналду в дебюте поединка так и остался единственным взятием ворот в матче россиян и португальцев.
Россия — Португалия 0:1
Гол: Роналду, 8
Россия: Акинфеев — Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Джикия, Кудряшов (Бухаров, 84), Жирков — Самедов, Глушаков, Головин, Комбаров (Полоз, 68) — Смолов
Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Алвеш, Геррейру (Элизеу, 66) — Карвальо, Гомеш, Адриен (Перейра, 82) — А. Силва (Мартинш, 78), Роналду, Б. Силва
Предупреждения: Глушаков, Джикия, Самедов — Пепе, Б. Силва