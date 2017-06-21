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Отправив в ворота Доннаруммы три мяча, команда Витезслава Лавички сумела добыть важную победу над одним из фаворитов турнира в контексте борьбы за выход в полуфинал (3:1).

Италия, являясь одним из главных фаворитов на победу в турнире, начала свой путь на молодежном континентальном первенстве с уверенной виктории — мячи в исполнении Пеллегрини и Петаньи обеспечили Скуадре Адзурре три пункта в игре против сверстников из Дании (2:0). Второй преградой на пути к осуществлению заветной цели, а именно — триумф на Евро-2017, являлась сборная Чехии во главе с их лидером Патриком Шиком, который, к слову, вот-вот должен пополнить ряды туринского Ювентуса.

Сборная Чехии, в свою очередь, потерпев неудачу в игре с Манншафт (0:2), просто не имела право на ошибку в сегодняшней встрече — любая потеря очков в матче со сборной Италии фактически ставила бы крест на надеждах Народной продолжить шествие в текущем розыгрыше молодежного чемпионата Европы.

Что касается турнирной ситуации, то в случае трех баллов в игре с командой Витезслава Лавички, итальянцы бы на 99,9 % обеспечили себе участие в полуфинале турнира, независимо от того, как бы провела свой поединок сборная Германии... Согласно регламенту, право на участие в полуфинале турнира, имеет только одна лучшая (!) команда, занявшее второе место в группе. Таким образом, даже три пункта Бундестим в игре с датчанами (при лучшей разнице забитых и пропущенных, прим.), делали бы именно итальянскую сборную главным фаворитом на участие в 1/2 финала молодежного Евро-2017, именно с точки зрения "лучшей команды", занявшей второе место в квартете.

Поединок между Чехией и Италией стартовал с безадресного прострела с левого фланга в исполнении Бернардески — окажись там кто-то из партнеров по команде, и Скуадра Адзурра уже бы вела в счете... Стоит отметить, что стартовые минуты игры прошли довольно-таки равно — команды поочередно владели мячом в районе центрального круга, даже не помышляя об ударах по воротам. Первый удар в поединке произошел на 11-й минуте, когда выстрел Пеллегрини со средней дистанции принял на себя Гавел, а дальнейшее добивание от Бернардески хладнокровно и без особых трудностей отразил Зима. Чуть позднее, а именно на 21-й минуте, сборная Чехии ответила опасным выстрелом с линии штрафной от Гашека — крайний форвард Народной, воспользовавшись неудачным выносом оппонента, пробил достаточно хлестко над девяткой ворот Доннаруммы, определенно заставив понервничать армию поклонников итальянской сборной, собравшихся в этот вечер на стадионе в Тыхы.

Не став отчаиваться, сборная Чехии добилась своего уже через три минуты — капитан команды чешской сборной Травник, протащив мяч несколько метров, пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот сборной Италии, открыв таким образом счет в поединке. Вот так, фаворитом перед этим матчем была Скуадра Адзурра, а на деле, все вышло совсем иначе...

Тем не менее, отыграться игроки итальянской сборной могли спустя две минуты, когда опасный выстрел со штрафного в исполнении Доменико Берарди разминулся в считанных сантиметрах со штангой ворот сборной Чехии. На 34-й минуте, сборная Италии, не став выбивать мяч за пределы поля после того, как игрок чешской сборной оказался на газоне, организовала достаточно неплохой выпад в сторону владений Зимы — Петанья, с линии штрафной, после позиционной атаки своей команды, пробил рядом со штангой ворот чешской сборной, чем явно вызвал недовольство со стороны футболистов Народной. Под занавес первой половины встречи, дважды мог забивать Бернардески, однако его удары приходились то мимо, то в кого-то из игроков соперника.

Вторые 45 минут поединка прошли гораздо веселее — имея достаточно моментов для взятия ворот, Скуадра Адзурра добилась своего на 70-й минуте игры — Берарди сравнял счет в матче при помощи добивания головой фактически в пустые ворота после сейва от голкипера сборной Чехии во время первой попытки в исполнении Доменико. В целом, именно Италия имела территориальное и игровое преимущество над оппонентом, однако когда казалось, что номинальные гости сумеют вырвать столь нужную для себя победу, свое слово решил сказать вышедший на замену Гавлик, который снова вывел свою команду вперед после передачи от Хоры благодаря не совсем сильному, но точному удару с линии штрафной прямо под голкипером итальянской сборной. Добили своего оппонента игроки сборной Чехии через шесть минут, когда дальний выстрел из-за пределов штрафной от Люфтнера поставил окончательную точку в матче. 3:1 — сенсационная победа сборной Чехии, которая не абы как может помешать Скуадре Адзурре выйти из группы в следующий раунд соревнований. А вот Народная, после данной виктории, напротив, повысила свои шансы на выход в 1/2 финала молодежного чемпионата Европы. Тем не менее, несмотря на все расклады, все в этой группе расставит по своим местам третий тур...

Football.ua

Чехия U-21 – Италия U-21 3:1

Голы: Травник, 24, Гавлик, 79, Люфтнер, 85 — Берарди, 70

Чехия U-21: Зима — Гавел, Люфтнер, Симич, Гольцер — Травник, Губинек (Хоры, 77), Соучек — Гашек (Гавлик, 66), Шик (Сачек, 83), Янкто

Италия U-21: Доннарумма — Конти, Феррари, Ругани, Калабрия — Грасси (Кьеза, 54), Катальди (Черри, 83), Пеллегрини — Берарди, Петанья, Бернардески (Галярдини, 75)

Предупреждения: Губинек, Гавлик — Берарди, Катальди, Конти, Черри