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Подопечные Штефана Кунца одержали вторую победу в группе С, забив три безответных мяча в ворота датчан (3:0).

В первом туре Германия уверенно переиграла Чехию, а Дания без шансов уступила Италии, так что коллективы подходили к отчетному поединку в различном настроении. Немного ранее сегодня итальянцы неожиданно уступили чехам и подопечные Кунца получили отличный шанс сделать весомую заявку на выход в полуфинал в случае победы над датчанами. Матч проходил на стадионе МКС Краковия в Кракове при довольно камерной атмосфере на трибунах.

Первая половина встречи выдалась скучной. Немцы владели территориальным преимуществом, почти все время контролируя мяч, но им явно не хватало агрессии в атаке. Подопечные Фредериксена отсиживались в обороне, играя вторым номером, и ожидали ошибок немецких атакующих игроков, дабы убегать в контратаки. Однажды им это вполне удалось – на 32-й минуте подопечные Кунца потеряли мяч на правом фланге, Блааберг запустил Хюльсагера по бровке, который приблизился к штрафной площади и пробил в дальний угол – Поллерсбек вытянулся в струнку и перевел мяч на угловой.

Сборная Германии в первом тайме имела несколько моментов, но мяч после всех ударов по воротам пролетал недалеко от штанги либо перекладины ворот Хойберга. Наиболее близкими к взятию ворот были Гнабри, Вайзер и Майер, но игровой снаряд так и не поразил цель в первом тайме. На перерыв команды ушли при безголевой ничьей, проведя довольно скучный и незрелищный тайм.

Вторая половина встречи оказалась более интересной, по крайней мере, зрители увидели три забитых гола. Немцы активно начали второй тайм, в одной из первых атак Дахуд хлестко пробил в ближний угол, откуда Хойберг в красивом прыжке отбил мяч, переведя его на угловой. Открытие счета в матче не заставило себя долго ждать — на 53-й минуте активный сегодня Толян (в отличие от поединка с чехами) отпасовал на Зельке, который метров с 17-ти ударом в одно касание закинул мяч за шиворот Хойбергу — 1:0.

Германия продолжила наседать на оборонные порядки датчан в попытках удвоить счет. Уже через 2 минуты Зельке мог оформлять дубль, но с близкого расстояния пробил точно в голкипера. Немного позднее сборная Дании заработала два опасных штрафных в течение минуты, но ни Хюльсагер, ни Зохоре не смогли отличиться прямыми ударами по воротам. Давление немцев все росло и они смогли добиться своего, даже дважды — сначала на 72-й минуте Майер подал с углового точно на ногу пришедшему на стандарт Кемпфу, который ударом в касание расстрелял ворота Хойберга — 2:0. А через 7 минут вышедший на замену Амири получил тонкий пас от Зельке, сместился в центр, выйдя на ударную позицию, и уверенно переиграл голкипера — 3:0. До окончания матча подопечные Кунца продолжали владеть мячом, но больше голов забить не удалось.

По итогам 2-го тура сборная Германии набрала 6 очков из 6-ти возможных и уверенно возглавляет квартет С. Совершенно очевидно, что молодые немцы пробьются в полуфинал турнира. В 3-м туре им предстоит интересная встреча со сборной Италии, которая сенсационно уступила ровесникам из Чехии. Датчане же потеряли всякие шансы на выход из группы, ведь, даже в случае победы над чехами в последнем туре, они не смогут пробиться в плей-офф в качестве лучшей из команд, занявших второе место в своих группах, если, конечно, займут, что очень маловероятно.

Германия U-21 — Дания U-21 3:0

Голы: Зельке, 53, Кемпф, 72, Амири, 79

Германия U-21: Поллерсбек — Толян, Штарк, Кемпф, Герхардт — Дахуд, Арнольд (Амири, 65) — Вайзер (Юнг, 66), Майер, Гнабри (Озтунали, 81) — Зельке

Дания U-21: Хойберг — Хольст, Максо, Бангаард, Блааберг (Педерсен, 62) — Хюльсагер (Й. Йенсен, 81), Кристенсен, Норгаард, Нильсен (Зохоре, 57) — Дуелунд, Ингвартсен

Предупреждения: Юнг, Толян, Штарк — Кристенсен, Дуелунд, Бангаард