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Football.ua представляет анонс поединка Кубка конфедераций в группе В между сборными Германии и Чили.

Победитель поединка фаворитов группы В — Германии и Чили — обеспечит себе место в полуфинале, поэтому нетрудно предположить, что оба соперника будут стремиться превратить свой матч третьего тура в формальность.

Германия — Чили

Четверг, 21:00, Казань, Казань Арена, арбитр — Алиреза Фагани (Иран).

Если учесть, с какой легкостью сборная Германии забивает и пропускаем мячи на Кубке конфедераций, в поединке фаворитов группы В можно ожидать немало голов. А поскольку чилийская команда предпочитает агрессивный атакующий стиль, то зрелище предстоит небезынтересное.

Правда, надежда на сохранность германских ворот в неприкосновенности несколько возрастает с учетом того, что наделавшего ошибок в поединке против Австралии Бернда Лено в рамке сменит Марк-Андре тер Штеген. Также в середине поля в стартовом составе наверняка появится Эмре Джан.

Но в то же время усилится атака сборной Чили, поскольку Алексис Санчес наконец-то готов на сто процентов и также обязательно выйдет в основном составе. Приступил к тренировкам в общей группе основной чилийский вратарь Клаудио Браво, однако наставник сборной Хуан Антонио Пицци еще раз подтвердил, что не намерен рисковать здоровьем своего подопечного и даст ему возможность восстановиться окончательно.

Интересные факты

- Команды четыре раза встречались между собой, и во всех четырех победу одержала Германия/ФРГ (3 поединка в финальных турнирах чемпионатов мира и 1 товарищеский матч) с общим счетом 8:1.

- В девяти поединках на Кубках конфедераций с участием сборной Германии было забито 39 мячей, причем шок вызывает не средняя результативность этих матчей (4,3), а то, что бундестим при 20-ти забитых мячах пропустил 19!

- Тренер сборной Германии Йоахим Лев может одержать 100-ю победу у руля бундестима.

Ориентировочные составы

Германия: тер Штеген — Киммих, Рюдигер, Мустафи, Хектор — Джан, Горецка — Брандт, Штиндль, Дракслер — Вернер.

Чили: Эррера — Исла, Медель, Хара, Босежур — Видаль, Диас, Арангис — Фуэнсалида, Варгас, Санчес.

Слова

Йоахим Лев, тренер сборной Германии:

"С Австралией нам было проще. Мы знали их тактику, знали кто как играет. Чили же намного гибче тактически. Кроме того, в чилийской команде реальная угроза воротам может исходить от любого футболиста с парой исключений. Это будет очень важный матч со стратегической точки зрения на турнире, однако не мене важно то, что ребята получат ценный опыт в поединке со столь непростым соперником".

Хуан Антонио Пицци, наставник сборной Чили:

"Со времени нашей последней встречи с Германией команда очень ихменилась. Мои ребята получили опыт финального турнира чемпионата мира, выиграли два Копа Америка, выступают в сильных клубах. Мы готовы бросить вызов чемпионам мира, но я не считаю нас фаворитами. Шансы абсолютно равны, а то, что в составе соперника много молодежи, не дает никакого преимущества, поскольку немецкие игроки с малых лет отлично подготовлены физически, технически, тактически и психологически".