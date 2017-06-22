Нападающий тель-авивского Маккаби Таль Бен-Хаим (не путать с экс-защитником Челси) в ближайшее время перейдет в Спарту.
Таль Бен-Хаим II, getty images
22 июня 2017, 13:30
Таль Бен-Хаим ІІ скоро должен стать игроком пражской Спарты, — сообщает израильское издание one.co.il.
Трансфер уже согласован, осталось лишь поставить подписи.
Бен Хаим побьет трансферный рекорд Спарты – чехи заплатят за форварда 2,9 млн евро.
Стоит отметить, что ранее Спарта надеялась подписать форварда Интера Родриго Паласио, а возглавляет команду экс-тренер нерадзурри Андреа Страмаччони.
В сезоне 2016/2017 Бен-Хаим провел 29 матчей в чемпионате Израиля, отметившись при этом 15 голами.