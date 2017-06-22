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Спарта Прага заплатит почти 3 млн евро за Таля Бен-Хаима II

Нападающий тель-авивского Маккаби Таль Бен-Хаим (не путать с экс-защитником Челси) в ближайшее время перейдет в Спарту.

Таль Бен-Хаим II, getty images

Таль Бен-Хаим ІІ скоро должен стать игроком пражской Спарты, — сообщает израильское издание one.co.il. Трансфер уже согласован, осталось лишь поставить подписи. Бен Хаим побьет трансферный рекорд Спарты – чехи заплатят за форварда 2,9 млн евро. Стоит отметить, что ранее Спарта надеялась подписать форварда Интера Родриго Паласио, а возглавляет команду экс-тренер нерадзурри Андреа Страмаччони. В сезоне 2016/2017 Бен-Хаим провел 29 матчей в чемпионате Израиля, отметившись при этом 15 голами.