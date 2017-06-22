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Форвард Арсенала Алексис Санчес возглавил список лучших бомбардиров в истории сборной Чили.

Гол в ворота сборной Германии на Кубке Конфедераций стал 38-м для Алексиса Санчеса в футболке национальной команды Чили.

Таким образом, Алексис обошел в списке лучших бомбардиров сборной Чили Марсело Саласа, который забил 37 голов в 70 матчах. Алексису для установления рекорда понадобилось 112 матчей.

Замыкают тройку лучших бомбардиров в истории сборной Чили Иван Саморано, у которого 34 гола в 69 матчах, и другой действующий игрок национальной команды Эдуардо Варгас, который забил 34 гола в 76 матчах.