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Карлос Пенья и Эдуардо Эррера продолжат карьеру в Шотландии.

По информации Sky Sports, Рейнджер подписали с полузащитником Пеньей и форвардом Эррерой трехлетние контракты.

Пенья перешел из мексиканского клуба Гвадалахара. На счету Пеньи 19 матчей за сборную Мексики.

Эррера последние 10 лет провел в Пумасе, за который отыграл 186 матчей и сумел забить 56 голов. Один сезон Эррера провел в аренде в Сантос Лагуна, где играл под руководством Педро Кашиньи, нынешнего тренера Рейнджерса.

Отметим, что после прихода мексиканского дуэта число летних новичков Рейнджерс достигло восьми.