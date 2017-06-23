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Представляем вашему вниманию видеообзор поединка молодежного чемпионата Европы между сборными Словакии и Швеции.

МАРТИН ХРИЕН ЗАБИВАЕТ ПЕРВЫЙ ГОЛ СЛОВАКОВ В МАТЧЕ, UEFA.COM

МАРТИН ХРИЕН ЗАБИВАЕТ ПЕРВЫЙ ГОЛ СЛОВАКОВ В МАТЧЕ, UEFA.COM

Два гола в первом тайме и один во втором позволили подопечным Павела Гапала уверенно обыграть "сине-желтых" (3:0).

Словакия U-21 — Швеция U-21 3:0

Голы: Хриен, 5, Мигалик, 22, Шатка, 73

Словакия U-21: Хован — Шатка, Ниняй, Шкриниар, Мазань — Лоботка — Руснак, Беро (Бенеш, 86), Хриен, Мигалик (Гараслин, 90) — Зреляк (Шафранко, 68)

Швеция U-21: Кайтофт — Вальквист, Ларссон, Брорссон, Бинаку — Мрабти, Холлберг (Танкович, 46), Ольссон (Асоро, 72), Франссон — Цибицки (Элиассон, 46), Страндберг

Предупреждения: Мрабти, Вальквист