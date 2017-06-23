ФИФА дисквалифицировала на год защитника болгарской Вереи.
Самуэль Инкум, Getty Images
23 июня 2017, 15:51
Ганский футболист Самуэль Инкум, ранее защищавший цвета Днепра, получил от ФИФА дисквалификацию сроком на один год, сообщает AP.
Данное решение было принято из-за долгов футболиста перед агентом Кертиcом Уиллетом. Спортивный арбитражный суд постановил, что Инкум обязан выплатить долги своему бывшему агенту, иначе в течение года он не сможет выходить на поле.
Ранее ФИФА штрафовала ганца на 20 тысяч швейцарских франков и дала футбоисту срок 180 дней, чтобы уладить проблемы с агентом Энди Эвансом.