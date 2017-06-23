Другое

Владеющий Ньюкаслом Майк Эшли решил продать часть своего пакета акций Рейнджерс из Глазго.

Хозяин Ньюкасла Майк Эшли, по случаю прикупивший 8,9 процента акций самого титулованного клуба Шотландии в то время, когда Рейнджерс за долги был сослан в четвертый шотландский дивизион, решил расстаться с половиной своих акций.

Поскольку Эшли, приоритетом которого, естественно, является Ньюкасл, постоянно вступал в конфронтацию с председателем правления Рейнджерс Дэйвом Кингом, поклонники Синих мечтали о том моменте, когда хозяин Сорок откажется от своей доли в самом титулованном клубе Шотландии.

Хотя мечта фанов Рейннджерс не сбылась в полной мере, однако группа болельщиков, объединенная в Клуб 1872, купив проданные Эшли 4,46 процентов акций, стали вторым по величине акционером клуба.