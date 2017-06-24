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Football.ua представляет анонс поединка третьего тура Кубка конфедераций в группе А между сборными Новой Зеландии и Португалии.

В заключительном туре группового раунда Кубка конфедераций сборной Португалии достаточно набрать лишь одно очко, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал. Новой Зеландии даже победа принесет лишь моральное удовлетворение.

Новая Зеландия — Португалия

Суббота, 18:00, Санкт-Петербург, Крестовский, арбитр — Марк Гейгер (США).

После двух поражений в матчах первых двух туров сборная Новой Зеландии потеряла даже теоретические шансы продолжить борьбу в плей-офф. Вопрос в том, сумеет ли сильнейшая команда Океании прервать свою 11-матчевую безвыигрышную серию или хотя бы не проиграть чемпионам Европы.

Наверняка наставник главного аутсайдера турнира Энтони Хадсон не изменит своей излюбленной тактике с жестким прессингом и стремительными фланговыми проходами, но насколько это окажется эффективным?

Сборная Португалии, являющаяся одним из фаворитов турнира, еще не гарантировала себе место в полуфинале. В случае поражений и португальцев, и Мексики, придется учитывать дополнительные показатели, а в данный момент преимущество на стороне североамериканцев, которые при равенстве очков и одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей чаще поражали ворота соперника, чем португальцы — 4 против 3.

Тем не менее, тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш настолько уверен в положительном исходе, что решил не использовать в поединке лидеров своей команды Криштиану Роналду, Пепе и Рикарду Кварежму, дав им возможность отдохнуть перед более важными матчами. Не сможет помочь команде Рафаэл Геррейру, получивший травму в предыдущем матче.

Интересные факты

- Португалия и Новая Зеландия ранее не встречались на футбольном поле.

- Безвыигрышная серия чемпиона Океании на Кубке конфедераций составляет 11 матчей.

Ориентировочные составы

Новая Зеландия: Маринович — Дойл, Смит, Дюранте, Боксолл, Колви — Томас, Туилома, Льюис — Вуд, Рохас.

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Нету, Жозе Фонте, Элизеу — Андре Гомеш, Данило, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва — Нани.

Слова

Энтони Хадсон, тренер сборной Новой Зеландии:

"Я горжусь выступлением нашей команды. Несмотря на то, что нам предрекают в каждом матче поражение с крупным счетом, мы приехали сюда не для того, чтобы смотреть на соперников снизу вверх. И в поединке с Португалией мы постараемся добиться положительного результата. Это не пустые слова, я действительно верю, что нам это по силам".

Фернанду Сантуш, наставник сборной Португалии:

"Новая Зеландия действует в британском стиле, но для моих подопечных это не проблема. Они неоднократно сталкивались с командами, исповедующими подобный стиль, как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Думаю, что нам удастся победить, однако уверен, что это будет непросто".