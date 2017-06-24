Другое

Украинец хорошо проявил себя в составе чешской команды в товарищеском матче.

Руслан Ротань находится на просмотре в пражской Славии с 19 июня. Контракт с экс-капитаном Днепра еще не подписан, но если украинец продолжит демонстрировать результативную игру на сборах, то заключение соглашения лишь вопрос времени.

Руслан появился на поле в основном составе и в матче с Виктория Жижков (2:1) сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый на 27-й минуте. Руслан сыграл 81 минуту и был заменен на Павела Буху.

Славия вырвала победу во второй половине встречи, на 74-й минуте мяч забил Мик ван Бюрен.

Отметим, что в новом сезоне Славия сыграет в квалификации Лиги чемпионов – по итогам нынешнего сезона пражский клуб стал чемпионом Чехии.

На счету 35-летнего Ротаня 21 матч во всех турнирах за Днепр в минувшей кампании, в которых он отметился 5 голами.