Украинец хорошо проявил себя в составе чешской команды в товарищеском матче.
Руслан Ротань, facebook.com/zahovajlo.vaceslav
24 июня 2017, 13:46
Руслан Ротань находится на просмотре в пражской Славии с 19 июня. Контракт с экс-капитаном Днепра еще не подписан, но если украинец продолжит демонстрировать результативную игру на сборах, то заключение соглашения лишь вопрос времени.
Руслан появился на поле в основном составе и в матче с Виктория Жижков (2:1) сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый на 27-й минуте. Руслан сыграл 81 минуту и был заменен на Павела Буху.
Славия вырвала победу во второй половине встречи, на 74-й минуте мяч забил Мик ван Бюрен.
Отметим, что в новом сезоне Славия сыграет в квалификации Лиги чемпионов – по итогам нынешнего сезона пражский клуб стал чемпионом Чехии.
На счету 35-летнего Ротаня 21 матч во всех турнирах за Днепр в минувшей кампании, в которых он отметился 5 голами.