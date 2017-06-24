Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Новой Зеландии, которые через час сразятся в рамках последнего тура группового этапа Кубка Конфедераций.
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24 июня 2017, 17:02
Новая Зеландия: Маринович — Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингем, Дойл, Смит, Дюранте
Запасные: Мосс, Уильямс, Бразэртон, Уинн, Цимопулос, Туилома, Барбарусес, Смелц, Паттерсон, Колви, Руфер, Ру
Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Элизеу — Перейра, Моутиньо, Бернарду Силва — Куарежма, Андре Силва, Роналду
Запасные: Са, Бету, Нету, Геррейру, Фонте, Карвальо, Андре Гомеш, Пицци, Нани, Мартинш, Соарес, Адриен
Начало матча — 18:00. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно здесь.