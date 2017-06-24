Футбольная федерация Албании наказала Скендербеу за договрные матчи.
Скендербеу, Getty Images
24 июня 2017, 17:19
Федерации футбола Албании сообщила на своем официальном сайте о лишении Скендербеу титула чемпиона страны сезона-2015/16.
Данное решение принято со следующей официальной формулировкой: "влияние на результаты, которое противоречит спортивной этике". Также клуб оштрафован на 16 тысяч долларов и лишен 12 очков.
Напомним, что в июне 2016 года УЕФА отстранил Скендербеу от участия в еврокубках на один сезон за участие в договорных матчах.