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Футбольная федерация Албании наказала Скендербеу за договрные матчи.

Федерации футбола Албании сообщила на своем официальном сайте о лишении Скендербеу титула чемпиона страны сезона-2015/16.

Данное решение принято со следующей официальной формулировкой: "влияние на результаты, которое противоречит спортивной этике". Также клуб оштрафован на 16 тысяч долларов и лишен 12 очков.

Напомним, что в июне 2016 года УЕФА отстранил Скендербеу от участия в еврокубках на один сезон за участие в договорных матчах.