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Полузащитник сборной Германии Эмре Джан рискует оказаться вне заявки на матч против Камеруна.

О повреждении Джана в интервью немецкой прессе сообщил наставник Бундестим Йоахим Лев.

"Джан получил повреждение и занимается отдельно. На первый взгляд ничего серьезного, но нужно подождать результатов обследования", — сказал Лев накануне поединка.

Таким образом, Джан рискует оказаться вне заявки за поединок своей команды против Камеруна.

Поединок между сборными Германии и Камеруна состоится завтра, 25 июня.