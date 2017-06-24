Полузащитник сборной Германии Эмре Джан рискует оказаться вне заявки на матч против Камеруна.
Эмре Джан, getty images
24 июня 2017, 17:23
О повреждении Джана в интервью немецкой прессе сообщил наставник Бундестим Йоахим Лев.
"Джан получил повреждение и занимается отдельно. На первый взгляд ничего серьезного, но нужно подождать результатов обследования", — сказал Лев накануне поединка.
Таким образом, Джан рискует оказаться вне заявки за поединок своей команды против Камеруна.
Поединок между сборными Германии и Камеруна состоится завтра, 25 июня.