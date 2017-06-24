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Датчане громко хлопнули дверью, уезжая с молодежного чемпионата Европы, одержав победу над чехами (2:4).

игроки сборной дании празднуют один из забитых мячей, getty images

игроки сборной дании празднуют один из забитых мячей, getty images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Чехия U-21 — Дания U-21 2:4

Голы: Шик, 27, Хори, 54 — Л. Андерсен, 23, Зохоре, 35, 73, Ингвартсен, 90+1

Чехия U-21: Зима — Гавел, Люфтнер, Шимич, Гользер (Гавлик, 78) — Соучек, Гашек (Хори, 46) — Черны, Травник, Янкто (Юлис, 64) — Шик

Дания U-21: Хойберг — Ниссен, Максо, Бангаард, Педерсен (Блааберг, 74) — Хюльсагер (Ингвартсен, 65), Кристенсен (Нильсен, 57), Норгаард, Йенсен — Зохоре, Л. Андерсен

Предупреждения: Шимич, Соучек — Ингвартсен