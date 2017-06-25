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Football.ua представляет анонс поединка третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Германии и Камеруна.

Для выхода в полуфинал Кубка конфедераций сборной Германии достаточно не проиграть Камеруну, а вот Неукротимых Львов устроит только победа, причем не с минимальным счетом.

Германия — Камерун

Воскресенье, 18:00, Сочи, Фишт, арбитр — Вильмар Ролдан (Колумбия)

Проиграв Чили и сыграв вничью с Австралией, сборная Камеруна поставила себя в очень непростое положение. Теоретические шансы продолжить борьбу на турнире у Неукротимых Львов есть, но для этого подопечным Хьюго Брооса надо обыгрывать действующих чемпионов мира с разницей в два или больше мячей.

Кстати, когда в последний раз камерунской сборной приходилось встречаться с командой, носившей титул чемпиона мира, Камерун выиграл (Бразилия, 2003 год, 1:0).

Тренер сборной Камеруна вряд ли станет пробовать в деле новых футболистов, поскольку его команда выглядит лучше от матча к матчу, и нет смысла ломать налаженные связи. Главной задачей для Камеруна является справиться с волнением в стартовые минуты.

А вот Йоахим Лев вполне может провести существенную ротацию состава. Хотя для сборной Германии результат важен, но в бундестиме сейчас нет ярко выраженной основы, и тренер может безболезненно менять приблизительно равных по силам футболистов.

Интересные факты

- Команды трижды встречались между собой: две победы на счету сборной Германии и одна ничья.

- Во всех крупных турнирах под руководством Йоахима Лева Германия доходила минимум до полуфинала.

Ориентировочные составы

Германия: Трапп — Гинтер, Мустафи, Рюдигер — Киммих, Джан — Горецка, Хектор, Дракслер, Юнес — Вернер.

Камерун: Ондоа — Мабука, Тейку, Нгаджуи, Фаи — Сиани, Джум, Ангисса — Бассонг, Абубакар, Муканджо.

Слова

Йоахим Лев, тренер сборной Германии:

"Чтобы добиться положительного результата, нам надо прежде всего сыграть дисциплинированно и аккуратно. У соперника не будет иного выбора, кроме как атаковать. Для нас же главное — избежать ошибок".

Хьюго Броос, наставник сборной Камеруна:

"Наша главная проблема — отсутствие форварда, который бы мог реализовать хотя бы половину своих моментов. Однако мы не теряем оптимизма и надеемся добиться успешного результата. Перед Кубком Африки у нас, по сути, и команды не было, но мы выиграли турнир. Сейчас команда есть, и очень неплохая. Так что будем бороться".