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Football.ua представляет анонс поединка третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии.

Для того, чтобы пройти в полуфинал Кубка конфедераций, сборной Чили даже можно проиграть с минимальным счетом, а вот Австралию устроит лишь победа с разницей в два мяча.

Чили — Австралия

Воскресенье, 18:00, Москва, Открытие, арбитр — Джанлука Рокки (Италия).

Несмотря на то, что даже минимальное поражение выведет сборную Чили в полуфинал Кубка конфедераций, вряд ли двукратный чемпион Южной Америки собирается оказаться вторым в группе В и выйти на сборную Португалии. Поэтому номинальные хозяева будут не просто играть на победу, но и стремиться забить как можно больше, чтобы опередить в итоговой таблице конкурентов.

Наконец-то место в воротах чилийской команды займет Клаудио Браво, которого тренер Хуан Антонио Пицци берег до последнего матча группового раунда, дав возможность полностью восстановиться после травмы. Впрочем, поклонники сборной Чили уверены, что у голкипера Манчестер Сити не будет особой работы, поскольку игра в основном будет проходить на половине поля Австралии.

Совершенно иного мнения придерживаются австралийцы. Турнирная ситуация вынуждает их искать счастье у чужих ворот, к тому же просто победа поставит команду Анге Постекоглу в зависимость от результата поединка между Германией и Камеруном. Поэтому Соккеруз должны забить на два мяча больше, чем Роха, чтобы встретиться в полуфинале с Португалией (если окажется на втором месте) или Мексикой (если сможет опередить всех в своем квартете).

Интересные факты

- Сборные Чили и Австралии встречались между собой два раза: в финальном турнире ЧМ-1974 разошлись миром — 0:0, а на ЧМ-2014 успех праздновали южноамериканцы — 3:1.

- Три из четырех авторов голов во встрече трехлетней давности по-прежнему в сборных: Санчес, Босежур и Кэхилл.

- Если Тим Кэхилл выйдет на поле, то это будет его 100-й поединок в составе сборной Австралии (больше только у Марка Шварцера — 109).

Ориентировочные составы

Чили: Браво — Исла, Медель, Хара, Босежур — Арангис, Диас, Эрнандес, Видаль — Варгас, Санчес.

Австралия: Райан — Райт, Дегенек, Сайнсбери — Миллиган, Муй, Герсбах, Труази, Рогич, Леки — Юрич.

Слова

Хуан Антонио Пицци, тренер сборной Чили:

"Усталость в конце поединка против Германии едва не привела к нашему поражению. На сей раз мы постараемся, чтобы устали австралийцы. Наконец-то полностью готов играть Клаудио Браво, и именно он займет место в основном составе. Небольшое повреждение получил Гари Медель, но это не помешает ему сыграть против Австралии".

Анге Постекоглу, наставник сборной Австралии:

"Раз уж мы попали на этот турнир, то хотим остаться в нем до финального матча. У нас будет не просто возможность сыграть против одной из сильнейших команд планеты, но и доказать, что мы ей ни в чем не уступаем. Да, сборная Чили великолепно сбалансирована, ее лучшие игроки выступают за лучшие клубы Европы, но мы не собираемся отсиживаться в обороне. Выжидать подходящего момента нет смысла, нам надо побеждать с разницей в два мяча, поэтому мы будем атаковать".