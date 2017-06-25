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Португалия и Мексика, вышедшие в полуфинал Кубка конфедераций из группы А, узнали своих соперников — Чили и Германию.

После того, как Германия обыграла Камерун — 3:1, а Чили и Австралия разошлись миром, стало известно, что в полуфиналах Кубка конфедераций чемпионы мира встретятся с сильнейшей командой КОНКАКАФ — Мексикой, выбившей из турнира хозяев — 2:1, а чемпион Европы — Португалия, разгромившая Новую Зеландию — 4:0, сразится с Чили.

Португалия и Чили сыграют 28 июня в Казани, а Германия и Мексика встретятся днем позже в Сочи.

Германия и Мексика ранее встречались четыре раза: две победы на счету европейцев (2:1 и 4:3) и две ничьи (1:1 и 0:0). При этом последняя встреча состоялась как раз 29 июня на Кубке конфедераций в 2005 году, но это был финал, в котором в Лейпциге в дополнительное время — 4:3 — победили хозяева. Португалия и Чили провели между собой лишь один поединок. который не выявил победителя — 1:1.