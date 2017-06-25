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Украинский легионер казахстанского Тараза Максим Фещук забил мяч-красавец со штрафного.

Экс-полузащитник Карпат, Таврии и Говерлы Максим Фещук забил отличный мяч со штрафного в поединке 17-го тура чемпионата Казахстана против Акжайика, за который выступает еще один украинец — Константин Дудченко.

Фещук мастерски исполнил штрафной на 65-й минуте, сделав счет 1:2 в пользу своей команды. Однако победным этот мяч не стал, поскольку хозяева сравняли счет незадолго до финального свистка.

В нынешнем чемпионате Казахстана Максим провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча.