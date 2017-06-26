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Криштиану Роналду поддержал Бернарду Силву, который получил травму во время матча с Новой Зеландией (4:0).

Матч с Новой Зеландией окончился для Португалии крупной победой, а Криштиану Роналду получил свой третий приз лучшему игроку матча на турнире.

Несмотря на это, Роналду решил отдать свою награду партнеру по сборной — Бернарду Силве. Полузащитник травмировался на 37-ой минуте матча, когда ценой повреждения сумел забить гол в ворота соперника.

Португальцы вышли из группы с первого места и в полуфинале Кубка Конфедераций встретятся со сборной Чили.

Стоит отметить, что Бернарду уже успокоил общественность по поводу своей травмы.