Матч с Новой Зеландией окончился для Португалии крупной победой, а Криштиану Роналду получил свой третий приз лучшему игроку матча на турнире. 

Несмотря на это, Роналду решил отдать свою награду партнеру по сборной — Бернарду Силве. Полузащитник травмировался на 37-ой минуте матча, когда ценой повреждения сумел забить гол в ворота соперника. 

Португальцы вышли из группы с первого места и в полуфинале Кубка Конфедераций встретятся со сборной Чили. 

Стоит отметить, что Бернарду уже успокоил общественность по поводу своей травмы.