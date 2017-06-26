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Дания изначально не должна была ехать на Евро, а в итоге победила на турнире — вспоминаем как это было.

25 лет назад, 26 июня 1992 года сборная Дании одержала победу над Германией в финале Евро-92. Победа датчан является одним из главных сюрпризов в истории чемпионатов Европы.

Примечательно, что изначально датчане и вовсе не должны были ехать на этот турнир, но Югославия была отстранена от участия. Об этом в Дании узнали всего за несколько дней до старта Евро, а в заявку не был включен лидер сборной — Микаэль Лаудруп.

В группе с Швецией, Францией и Англией датчане сумели взять одно очко в двух матчах. Решающий матч с Францией окончился неожиданной победой и выходом из группы со второго места.

Далее последовала победа над Нидерландами в серии пенальти и финальный матч с Германией, который окончился победой со счетом 2:0 и единственным трофеем в истории датской сборной.

Предлагаем вспомнить, как это было: