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Глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка считает, что видеоассистенты рефери снизили количество судейских ошибок, но пока не решили проблему в целом.

Экс-арбитр ФИФА Массимо Бузакка, ныне возглавляющий судейский комитет Международной федерации футбола, не сомневается в полезности введения видеоповторов, однако считает, что эта система еще требует улучшения.

"Если судить в целом, то использование видеоассистентов рефери приносит несомненную пользу, — заявил швейцарец. – Во время группового турнира Кубка конфедераций с помощью видеоповторов удалось исправить шесть ошибок, которые могли бы повлиять на итоговый результат. Еще в 29 случаях арбитры смогли принять верное решение в менее судьбоносных моментах. Однако они пока не позволяют полностью исключить ошибки. Отсюда следует вывод: видеоповторы, несомненно, полезны, но система их использования еще не совершенна и требует значительного улучшения".

ФИФА собирается рекомендовать континентальным конфедерациям футбола и национальным федерациям продолжить тестирование системы видеоповторов в соревнованиях под своей эгидой, а окончательное решение о целесообразности их использования в финальном турнире ЧМ-2018 будет принято в марте будущего года.