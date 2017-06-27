У одной из улиц Дар-эс-Салама отобрали имя кенийского полузащитника Виктора Ваньямы.
Виктор Ваньяма, getty images
27 июня 2017, 08:54
На прошлой неделе Ваньяма посетил детский турнир в городе Дар-эс-Салам (Танзания). Местные власти решили назвать улицу, ведущую к стадиону, именем Ваньямы.
Хавбек Тоттенхэма принял участие в переименовании улицы и казался весьма растроганным таким жестом. Виктор пообещал обязательно вернуться в Танзанию и отблагодарить за гостеприимство.
Теперь же неизвестно, не изменит ли Ваньяма свои планы. Дело в том, что власти района Убунго, в котором находится улица имени Ваньямы, поменяли ее название уже через день. По их словам, при переименовании были допущены нарушения, — сообщает ESPN.
В нынешнем сезоне на счету Ваньямы 47 матчей во всех турнирах за Тоттенхэм. Вместе с командой он занял второе место в Премьер-лиге.