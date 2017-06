На прошлой неделе Ваньяма посетил детский турнир в городе Дар-эс-Салам (Танзания). Местные власти решили назвать улицу, ведущую к стадиону, именем Ваньямы.

Хавбек Тоттенхэма принял участие в переименовании улицы и казался весьма растроганным таким жестом. Виктор пообещал обязательно вернуться в Танзанию и отблагодарить за гостеприимство.

Теперь же неизвестно, не изменит ли Ваньяма свои планы. Дело в том, что власти района Убунго, в котором находится улица имени Ваньямы, поменяли ее название уже через день. По их словам, при переименовании были допущены нарушения, — сообщает ESPN.

What is your take on Tanzanian authorities pulling down Victor Wanyama's street sign in Dar es Salaam? #MNFKe pic.twitter.com/ZA4lOZPztt