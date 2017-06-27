Экс-форвард луганской Зари продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
Данило, honvedfc.hu
27 июня 2017, 12:25
Бразильский нападающий Данило Сирино де Оливейра подписал контракт с Гонведом. Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Бразилец подписал соглашение с клубом сроком на 2 года.
Напомним, Данило играл за луганскую Зарю с 2012 по 2015 год. Он 50 раз выходил на поле в футболке луганчан во всех турнирах, отличившись 14 голами.
В последнее время бразилец играл за клуб Дибба из ОАЭ, который покинул в январе 2017-го.