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Экс-форвард луганской Зари продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Бразильский нападающий Данило Сирино де Оливейра подписал контракт с Гонведом. Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Бразилец подписал соглашение с клубом сроком на 2 года.

Напомним, Данило играл за луганскую Зарю с 2012 по 2015 год. Он 50 раз выходил на поле в футболке луганчан во всех турнирах, отличившись 14 голами.

В последнее время бразилец играл за клуб Дибба из ОАЭ, который покинул в январе 2017-го.