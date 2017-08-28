Согласно недавним социологическим опросам, проведенным в Испании оказалось, что около 19,5% футбольных болельщиков брали кредиты для посещения знаковых футбольных матчей. Испанцы согласны взять на себя кредитные обязательства на сумму даже более 1 тысячи евро для того чтобы посетить футбольный матч своей мечты и ощутить энергию многотысячной аудитории болельщиков.
Украинские футбольные болельщики тоже достаточно часто прибегают к услугам кредитных сервисов для приобретения билетов на нужный матч. Согласно опросам, проведенным сервисом кредитов онлайн CashUp.com.ua, необходимость срочно занять деньги для покупки билетов на футбольный матч периодически испытывает более 23% от опрошенных футбольных болельщиков. Специально для удобства данных клиентов существует возможность взять кредит онлайн на сайте CashUp. С помощью данного сервиса у каждого жителя Украины есть возможность оформить займ наличными, которые поступят на банковскую карту любого из украинских банков. Для оформления кредита онлайн нужно всего лишь несколько минут времени, паспорт и карта одного из банков Украины.
Что такое онлайн кредитование?
Суть данного вида финансирования населения в том, чтобы в максимально краткие сроки предоставить ссуду. Они помогут решить краткосрочные проблемы, но не стоит их брать на длительный период. Их стоимость выше, чем банковских займов, поскольку цели и условия очень разные. Чтобы не затянуть себя в долговую яму, аналитики CashUp советуют одалживать несколько тысяч, отдавать их и потом только брать заново. В чем же преимущество онлайн операторов перед традиционным кредитором? Все очень просто.
- Скорость. Вы не обязаны никуда идти, чтобы получить деньги. Достаточно оформить самому займ в интернете на страничке сервиса и подписать договор. Деньги вам переведут в течение считанных минут.
- Удобство. Получить необходимые средства можно в любое время. Более того, клиент сам оформляет ссуду, может видеть все расчеты по кредиту.
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- Надежность. Микрофинансовые организации дорожат своей репутацией, поэтому они делают все, чтобы заемщик не чувствовал неудобства. Они обещают не передавать данные третьим лицам, а их сервера и системы хорошо защищены.
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- Прозрачность и доверие. Никаких справок с работы вам не нужно предоставлять. Забудьте о залогах и поручителях.
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Как взять онлайн кредит?
Вы можете находиться где угодно, главное, чтобы под рукой был интернет и компьютер. Из документов возьмите паспорт и ИИН. Разве в очень редких случаях могут попросить дополнительные справки и документы. На самом деле получить ссуду в интернете проще простого. Достаточно просто выполнить несколько действий:
- Зайти на сайт сервиса CashUp, который позволяет взять кредит онлайн.
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- Перед вами появиться онлайн калькулятор. Чтобы система сразу рассчитала стоимость услуги, необходимо ввести сумму и срок кредитования. Процентная ставка будет учтена в конечной сумме.
- Далее идет заполнение регистрационной заявки. В ней будет около 20 вопросов, заполнение которых не заберет более 15 минут.
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- Дожидайтесь подтверждения и кредитного договора. Подпишете его.
- Деньги вам перечислят в течение нескольких минут.
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Особенности кредитования онлайн
Данный вид кредитования несет как много преимуществ, так и некоторые недостатки. Если говорить о плюсах, то в первую очередь это экономия времени. Потребители быстрых ссуд забыли, что такое добираться до отделений финансовых учреждений, длительное ожидание в очереди. Более того, им больше не нужны справки о доходах (которые можно ждать до недели). Человеческий фактор минимизирован, поэтому если клиент заполнит верно заявку (например, без ошибок внесет собственные данные: ФИО, ИИН, паспортные и контактные данные), то высока вероятность получения денег в течении нескольких секунд. Что еще очень радует многих заемщиков, так это высокий процент удовлетворения заявок, 95% клиентов – получают положительный ответ. А для тех, у кого кредитная история негативная, это целая находка. Банки с такими потребителями не работают, а вот операторы дают второй шанс.