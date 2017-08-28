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Согласно недавним социологическим опросам, проведенным в Испании оказалось, что около 19,5% футбольных болельщиков брали кредиты для посещения знаковых футбольных матчей. Испанцы согласны взять на себя кредитные обязательства на сумму даже более 1 тысячи евро для того чтобы посетить футбольный матч своей мечты и ощутить энергию многотысячной аудитории болельщиков.

Украинские футбольные болельщики тоже достаточно часто прибегают к услугам кредитных сервисов для приобретения билетов на нужный матч. Согласно опросам, проведенным сервисом кредитов онлайн CashUp.com.ua, необходимость срочно занять деньги для покупки билетов на футбольный матч периодически испытывает более 23% от опрошенных футбольных болельщиков. Специально для удобства данных клиентов существует возможность взять кредит онлайн на сайте CashUp. С помощью данного сервиса у каждого жителя Украины есть возможность оформить займ наличными, которые поступят на банковскую карту любого из украинских банков. Для оформления кредита онлайн нужно всего лишь несколько минут времени, паспорт и карта одного из банков Украины.

Что такое онлайн кредитование?

Суть данного вида финансирования населения в том, чтобы в максимально краткие сроки предоставить ссуду. Они помогут решить краткосрочные проблемы, но не стоит их брать на длительный период. Их стоимость выше, чем банковских займов, поскольку цели и условия очень разные. Чтобы не затянуть себя в долговую яму, аналитики CashUp советуют одалживать несколько тысяч, отдавать их и потом только брать заново. В чем же преимущество онлайн операторов перед традиционным кредитором? Все очень просто.

Скорость. Вы не обязаны никуда идти, чтобы получить деньги. Достаточно оформить самому займ в интернете на страничке сервиса и подписать договор. Деньги вам переведут в течение считанных минут.

Удобство. Получить необходимые средства можно в любое время. Более того, клиент сам оформляет ссуду, может видеть все расчеты по кредиту.



Надежность. Микрофинансовые организации дорожат своей репутацией, поэтому они делают все, чтобы заемщик не чувствовал неудобства. Они обещают не передавать данные третьим лицам, а их сервера и системы хорошо защищены.



Прозрачность и доверие. Никаких справок с работы вам не нужно предоставлять. Забудьте о залогах и поручителях.



Как взять онлайн кредит?

Вы можете находиться где угодно, главное, чтобы под рукой был интернет и компьютер. Из документов возьмите паспорт и ИИН. Разве в очень редких случаях могут попросить дополнительные справки и документы. На самом деле получить ссуду в интернете проще простого. Достаточно просто выполнить несколько действий:

Зайти на сайт сервиса CashUp, который позволяет взять кредит онлайн.



Перед вами появиться онлайн калькулятор. Чтобы система сразу рассчитала стоимость услуги, необходимо ввести сумму и срок кредитования. Процентная ставка будет учтена в конечной сумме.

Далее идет заполнение регистрационной заявки. В ней будет около 20 вопросов, заполнение которых не заберет более 15 минут.



Дожидайтесь подтверждения и кредитного договора. Подпишете его.

Деньги вам перечислят в течение нескольких минут.



Особенности кредитования онлайн

Данный вид кредитования несет как много преимуществ, так и некоторые недостатки. Если говорить о плюсах, то в первую очередь это экономия времени. Потребители быстрых ссуд забыли, что такое добираться до отделений финансовых учреждений, длительное ожидание в очереди. Более того, им больше не нужны справки о доходах (которые можно ждать до недели). Человеческий фактор минимизирован, поэтому если клиент заполнит верно заявку (например, без ошибок внесет собственные данные: ФИО, ИИН, паспортные и контактные данные), то высока вероятность получения денег в течении нескольких секунд. Что еще очень радует многих заемщиков, так это высокий процент удовлетворения заявок, 95% клиентов – получают положительный ответ. А для тех, у кого кредитная история негативная, это целая находка. Банки с такими потребителями не работают, а вот операторы дают второй шанс.