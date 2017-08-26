Другое

Защитник кейптаунского Аякса Ривалдо Кутзе не перейдет в Селтик из-за проблем со здоровьем.

Ривалдо Кутзе не перейдет из кейптаунского Аякса в Селтик из-за проваленного медосмотра.

Клубам удалось согласовать условия трансфера Кутзе и для завершения перехода игроку оставалось пройти медицинское обследование.

Как сообщил официальный сайт южноафриканского клуба, при его прохождении у защитника обнаружили проблемы с правой ногой.

20-летний Кутзе вернется в расположение Аякса для дальнейших тестов.