Защитник кейптаунского Аякса Ривалдо Кутзе не перейдет в Селтик из-за проблем со здоровьем.
Ривалдо Кутзе, ajaxct.co.za
26 августа 2017, 23:11
Ривалдо Кутзе не перейдет из кейптаунского Аякса в Селтик из-за проваленного медосмотра.
Клубам удалось согласовать условия трансфера Кутзе и для завершения перехода игроку оставалось пройти медицинское обследование.
Как сообщил официальный сайт южноафриканского клуба, при его прохождении у защитника обнаружили проблемы с правой ногой.
20-летний Кутзе вернется в расположение Аякса для дальнейших тестов.