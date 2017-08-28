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Вингер Манчестер Сити Патрик Робертс проведет этот сезон на правах аренды за Селтик.

Селтик арендовал до конца сезона вингера Манчестер Сити Патрика Робертса, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

В аренде Робертса также были заинтересованы Хаддерсфилд и Ницца, но 20-летний англичанин решил вернуться в Селтик, где он провел последние 18 месяцев тоже на правах аренды.

Всего Робертс провел за Селтик 60 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.