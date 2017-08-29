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Легендарный капитан Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии Рой Кин поделился своим мнением о ценах на трансферном рынке.

Помощник главного тренера сборной Ирландии Мартина О’Нилла, Рой Кин, считает, что его бывшие товарищи по Манчестер Юнайтед сегодня стоили бы в несколько раз дороже, чем рекордсмен трансферного рынка Неймар.

"На трансферном рынке сложилась нелепая ситуация: за посредственных футболистов платят невероятные деньги, — заявил Кин. – Сегодня при таких ценах Дэвид Бекхэм и Руд ван Нистелрой стоили бы по миллиарду фунтов каждый, а Райан Гиггз – вдвое дороже".

В 2003 году Реал заплатил 37,5 миллиона евро за Бекхэма, а три года спустя — 32 миллиона евро за ван Нистелроя. Гиггз провел всю карьеру в одном клубе – Манчестер Юнайтед.