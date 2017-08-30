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Александр Пузик — о трансферных сагах этого лета, которые еще не обрели логическую развязку.

До конца трансферного окна остается всего 36 часов, но можно не сомневаться, что клубы порадуют нас громкими сделками. Многие саги этого межсезонья подойдут к концу и давайте подумаем, каковы шансы того или иного долгожданного перехода.

10. Ренату Санчеш (из Баварии в ?)

У Ренату не сложился первый сезон в Баварии, а сейчас после прихода в команду Толиссо перспективы португальца весьма туманны. Санчешу нужно отправляться в аренду, где он будет располагать регулярной игровой практикой.

9. Вирджил Ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль)

Саутгемптону нужно продавать Ван Дейка. Пока Ливерпуль предлагает большие деньги (до 60 миллионов фунтов), нужно соглашаться. Тем более, что в команде уже есть готовые замены — это Джек Стивенс и Майя Йосида. Но "святые" упорно гнут свою линию и отказывают в продаже центрбека.

8. Росс Баркли (из Эвертона в Тоттенхэм или Челси)

Эвертон согласен продать Баркли из-за подходящего к концу контракта. Правда, удовлетворить финансовые аппетиты "ирисок" не так уж и просто. Накануне Эвертон отклонил предложение Челси по Баркли в размере 25 миллионов фунтов. И это при том, что Росс сейчас травмирован. "Ириски" требуют у Челси 40 миллионов, что кажется многовато за игрока, у которого заканчивается соглашение уже следующим летом. Также в этой гонке принимает участие Тоттенхэм — "шпоры" готовы потратить на игрока внушительные средства.

7. Алекс Окслейд-Чемберлен (из Арсенала в Челси или Ливерпуль)

Контракт Чемберлена с Арсеналом истекает уже следующим летом, а предложение по его продлению он тут же отклонил. В связи с этим лондонский клуб не против продать игрока уже сейчас, и Арсенал даже договорился об этом с Челси, но сам игрок отказался переходить в стан "пенсионеров" и выразил желание перебраться в Ливерпуль. Довольно смело. Посмотрим, нужен ли Алекс мерсисайдскому клубу.

6. Анхель Ди Мария (из ПСЖ в Барселону)

Ди Мария рассматривался Барселоной как один из кандидатов на замену Неймара и казалось, что после подписания Дембеле этот вариант отпал сам собой, но не тут-то было. "Сине-гранатовые" продолжили вести переговоры с ПСЖ по аргентинцу и даже делали конкретное предложение, но парижане его сразу же отклонили. Сам Ди Мария не прочь сменить обстановку и с радостью готов вернуться в Испанию.

5. Тома Лемар (из Монако в Ливерпуль или Барселону)

Очередной яркий молодой игрок из Монако. Этим летом за ним долгое время гонялся Арсенал, но "канонирам" не удалось договориться с руководством французского клуба. В последние дни из-за потенциальной потери Коутиньо в активную борьбу за 21-летним полузащитником вступил Ливерпуль, однако "монегаски" пока что не соглашаются продавать одного из своих лидеров. Интересная информация появилась уже сегодня — испанская пресса уверяет, что в гонку за Лемаром вступила Барселона. Якобы "блаугранас" потеряли все шансы подписать Коутиньо и теперь бросили силы на переговоры с Монако. Весьма интересный поворот событий.

4. Диего Коста (из Челси в Атлетико)

Диего "спит и видит" себя в футболке Атлетико, но его кошмар все никак не подойдет к концу. У "матрасников" не получается договориться с Челси о сумме компенсации, а также подыскать для Диего клуб на ближайшие полгода, пока не истечет запрет для Атлетико на регистрацию новых футболистов. Буквально несколько минут назад появилась информация про Лас Пальмас. Испанская пресса пишет, что Коста может отправиться к Витоло, который именно по причине бана "индейцев" сейчас играет на Канарских островах.

3. Алексис Санчес (из Арсенала в Манчестер Сити)

Еще один "канонир" в нашем топе. Буквально накануне вспыхнула информация, что в последние дни трансферного окна Ман Сити сделает все для того, чтобы трансфер Алексиса Санчеса из Арсенала состоялся. "Горожане" изначально предлагали "канонирам" за чилийца определенную сумму денег и Рахима Стерлинга, потом только деньги (50 миллионов фунтов), но это не устроило лондонский клуб. Тем не менее, Ман Сити отчаиваться не собирается и в ближайшее время сделает более выгодное для Арсенала предложение.

2. Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону)

Коутиньо уже порядком поднадоел. Даже больше, чем Мбаппе. Очень некрасиво ведет себя бразилец, требуя у руководства Ливерпуля немедленного трансфера. Игрок даже пытался шантажировать боссов клуба, но похоже, что Филиппе "останется у разбитого корыта". Накануне стало известно, что у игрока нет никакой травмы спины, как это сообщалось ранее, и он спокойно без ограничений тренируется со сборной Бразилии. Возможно, в самом Ливерпуле берегли Филиппе для трансфера в Барсу, но дальнейшее поведение игрока непростительно. Жалко Коутиньо — если трансфер не состоится, то вернуть былые отношение с Клоппом и наверняка с рядом партнеров будет весьма сложно.

1. Килиан Мбаппе (из Монако в ПСЖ)

Один из главных ньюсмейкеров этого лета похоже пополнит ряды прямого конкурента своего родного Монако — ПСЖ. Накануне 18-летний форвард прошел медосмотр в стане парижан и ожидается, что официально о сделке будет объявлено уже сегодня. Из-за правил финансового фейр-плей французский гигант не сможет оформить полноценный трансфер Мбаппе, из-за чего игрок будет взят в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 180 миллионов евро. Сумасшествие.

Александр Пузик, Football.ua

В статье использованы иллюстрации Василия Войтюка.