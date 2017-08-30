АЕК расстался с португальским нападающим Угу Алмейдой.
Угу Алмейда, aekfc.gr
30 августа 2017, 21:22
Нападающий Угу Алмейда расторг контракт с АЕКом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт греческого клуба.
Прошлым летом 33-летний португалец подписал с АЕКом двухлетний контракт, но стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.
Сообщается, что Алмейда продолжит карьеру в хорватском Хайдуке.
В прошлом сезоне Алмейда отыграл за АЕК 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.