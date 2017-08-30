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АЕК расстался с португальским нападающим Угу Алмейдой.

Нападающий Угу Алмейда расторг контракт с АЕКом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Прошлым летом 33-летний португалец подписал с АЕКом двухлетний контракт, но стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Сообщается, что Алмейда продолжит карьеру в хорватском Хайдуке.

В прошлом сезоне Алмейда отыграл за АЕК 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.