Шанс сыграть против сборной Украины получат 24 футболиста сборной Словакии.
Сборная Словакии, getty images
31 октября 2017, 07:23
Заявку на игру с Украиной огласила Федерация футбола Словакии.
Вратари: Матуш Козачик (Виктория Пльзень), Мартин Дубравка (Спарта), Мартин Полачек (Любин, Польша).
Защитники: Петер Пекарик (Герта, Германия), Эрик Сабо (Бейтар Иерусалим, Израиль), Мартин Шкртел (Фенербахче, Турция), Милан Скриниар (Интер, Италия), Ян Дюрица, Томаш Губочан (оба — Трабзонспор, Турция), Норберт Дьомбер (Бари, Италия), Лукаш Штетина, Роберт Мазан (оба — Жилина).
Полузащитники: Станислав Лоботка (Сельта, Испания), Патрик Грошовски (Виктория Пльзень), Юрай Куцка, Матуш Беро (оба — Трабзонспор, Турция), Филипп Кисс (Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Роберт Мак (ПАОК, Греция), Альберт Руснак (Реал Солт Лейк, США), Ондрей Дуда (Герта, Германия), Марек Гамшик (Наполи, Италия), Владимир Вайсс (Аль-Гарафа, Катар), Ярослав Михалик (Краковия, Польша).
Нападающий: Адам Немец (Динамо Бухарест, Румыния).
Матч между Украиной и Словакией состоится 10-го ноября во Львове. После этого словаки 14-го ноября сыграют с норвежцами.