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Возможный соперник Украины по Лиге Наций обзавелся новым тренером.

Главный тренер австрийского клуба Штурм Франко Фода назначен новым главным тренером национальной сборной Австрии.

51-летний немец подписал контракт, который вступит в силу 1 января 2018 года, однако приступит к своим обязанностям раньше. Он выведет команду уже на товарищеский матч против сборной Уругвая 14 ноября в Вене.

Контракт специалиста рассчитан до 31 декабря 2019 года. В том случае, если австрийцы выйдут на чемпионат Европы 2020 года, соглашение будет автоматически пролонгировано.

Отметим, что сборная Австрии попадет в дивизион В Лиги Наций и может стать соперником сборной Украины в этом турнире от УЕФА.