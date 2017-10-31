Возможный соперник Украины по Лиге Наций обзавелся новым тренером.
Франко Фода, DiePresse.com
31 октября 2017, 09:52
Главный тренер австрийского клуба Штурм Франко Фода назначен новым главным тренером национальной сборной Австрии.
51-летний немец подписал контракт, который вступит в силу 1 января 2018 года, однако приступит к своим обязанностям раньше. Он выведет команду уже на товарищеский матч против сборной Уругвая 14 ноября в Вене.
Контракт специалиста рассчитан до 31 декабря 2019 года. В том случае, если австрийцы выйдут на чемпионат Европы 2020 года, соглашение будет автоматически пролонгировано.
Отметим, что сборная Австрии попадет в дивизион В Лиги Наций и может стать соперником сборной Украины в этом турнире от УЕФА.