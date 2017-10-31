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Финалисту африканской Лиги чемпионов Аль-Ахли пришлось отменить открытую тренировку после того, как на нее явилось слишком много фанатов.

Тысячи фанатов египетского Аль-Ахли явились на открытую тренировку команды, которую в итоге пришлось отменить, когда болельщики клуба вывалились на поле.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) Окт 31 2017 в 11:59 PDT

Египетский клуб постарается выиграть африканскую Лигу чемпионов рекордный девятый раз, когда в субботу, 4 ноября, встретится с Видад Касабланка в Марокко.

Первый матч завершился со счетом 1-1.

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