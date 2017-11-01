Другое

Аль-Ахли не сумел переиграть Аль-Фейха, сыграв вничью (1:1).

Аль-Ахли, который возглавляет бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров, не сумело переиграть Аль-Фейха (1:1).

Таким образом, клуб украинского специалиста прервал серию из пяти побед подряд в чемпионате.

Ныне Аль-Ахли возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 20 пунктов, однако у ближайшего конкурента Аль-Хилаля в запасе есть два поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.