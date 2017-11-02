Вы можете проголосовать за самый красивый мяч 4-го тура Лиги чемпионов.
Cтефан Эль-Шаарави, getty images
02 ноября 2017, 12:17
Официальный сайт УЕФА определил пятерку лучших голов прошедшего тура ЛЧ. В нее вошли:
Стефан Эль-Шаарави, Рома – Челси 1:0 (итоговый счет матча – 3:0)
Неймар (на видео с 4:25), ПСЖ – Андерлехт 2:0 (5:0)
Томас (на видео с 6:02), Атлетико — Карабах 1:1 (1:1)
Эвер Банега (на видео с 6:40), Севилья – Спартак 2:0 (2:1)
Лоренцо Инсинье, Наполи – Ман Сити 1:0 (2:4).
Также вы можете проголосовать на официальном сайте УЕФА.