Официальный сайт УЕФА определил пятерку лучших голов прошедшего тура ЛЧ. В нее вошли:

Стефан Эль-Шаарави, Рома – Челси 1:0 (итоговый счет матча – 3:0)

Неймар (на видео с 4:25), ПСЖ – Андерлехт 2:0 (5:0)

Томас (на видео с 6:02), Атлетико — Карабах 1:1 (1:1)

Эвер Банега (на видео с 6:40), Севилья – Спартак 2:0 (2:1)

Лоренцо Инсинье, Наполи – Ман Сити 1:0 (2:4).

 

Также вы можете проголосовать на официальном сайте УЕФА.