Оборвалась жизнь футболиста молодежной команды Антверпена Жоэля Лобазо.
Жоэль Лобазо, фото ФК Антверпен
02 ноября 2017, 17:20
Во время тренировки молодежной команды остановилось сердце Жоэля Лобазо – сообщил официальный сайт Антверпена.
17-летний футболист потерял сознание и упал. Несмотря на все попытки медперсонала клуба вновь запустить сердце не удалось.
Лобазо доставили в больницу, где был зафиксирован летальный исход.
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