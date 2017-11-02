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Оборвалась жизнь футболиста молодежной команды Антверпена Жоэля Лобазо.

Во время тренировки молодежной команды остановилось сердце Жоэля Лобазо – сообщил официальный сайт Антверпена.

17-летний футболист потерял сознание и упал. Несмотря на все попытки медперсонала клуба вновь запустить сердце не удалось.

Лобазо доставили в больницу, где был зафиксирован летальный исход.

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