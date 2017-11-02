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Полузащитник дортмундской Боруссии Нури Шахин больше не будет выступать за сборную Турции.

Полузащитник сборной Турции Нури Шахин решил завершить международную карьеру в возрасте 29 лет.

О таком решении Шахин объявил на своей странице в Инстаграме, обосновав его тем, что хочет дать дорогу молодому поколению.

Шахин дебютировал за сборную Турции в 17-летнем возрасте в октябре 2005 года в матче против сборной Германии, в котором сразу же отметился своим первым голом.

Всего на его счету 52 матча, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Турции он играл на Евро-2016.

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