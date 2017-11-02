Полузащитник дортмундской Боруссии Нури Шахин больше не будет выступать за сборную Турции.
Нури Шахин, Getty Images
02 ноября 2017, 20:28
Полузащитник сборной Турции Нури Шахин решил завершить международную карьеру в возрасте 29 лет.
О таком решении Шахин объявил на своей странице в Инстаграме, обосновав его тем, что хочет дать дорогу молодому поколению.
Шахин дебютировал за сборную Турции в 17-летнем возрасте в октябре 2005 года в матче против сборной Германии, в котором сразу же отметился своим первым голом.
Всего на его счету 52 матча, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Турции он играл на Евро-2016.
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