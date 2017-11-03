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Новым тренером Гуанчжоу Эвергранд должен стать итальянский специалист Фабио Каннаваро.

Контракт главного тренера Гуанчжоу Эвергранд Луиса Фелипе Сколари истекает в конце ноября. Бразилец покинет клуб, поэтому Эвергранд уже ищет себе нового коуча.

Ранее Гуанчжоу вел переговоры с Карло Анчелотти, недавно уволенным из Баварии, однако стороны не пришли к согласию.

По информации Goal, в клуб вернется нынешний наставник Тяньцзинь Цюаньцзянь Фабио Каннаваро. Итальянец уже работал в клубе в 2014-2015 годах, но продержался только 6 месяцев, после чего был уволен. Его заменил как раз Сколари.

Каннаваро в 2016 году возглавил Тяньцзинь Цюаньцзянь и сумел с первой же попытки вывести клуб в китайскую Суперлигу, где сейчас идет с ним на 4-м месте. Однако у него возникли разногласия с руководством клуба и вряд ли он продолжит работать с Тяньцзинем.

Заменить Каннаваро в Тяньцзине могут экс-тренер Боруссии Д Томас Тухель и бывший наставник Баварии и сборной США Юрген Клинсманн.