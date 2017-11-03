Стали известны претенденты на то, чтобы принять финальные матчи еврокубковых соревнований в 2020-м году.
УЕФА 21 сентября запустил конкурс, когда все желающие могли проявить заинтересованность в проведении финальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской ЛЧ.
В крайний срок 31 октября было подано 7 заявок из шести различных футбольных Ассоциаций.
Лига чемпионов:
Португалия: Лиссабон, Эштадиу да Луш
Турция: Стамбул, Ататюрк
Лига Европы УЕФА:
Польша: Гданьск, Арена Гданьск
Португалия: Порту, Эштадиу ду Драгао
Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Австрия: Вена, Аустрия Арена
Бельгия: Льеж, Стад Морис Дюфранес
Россия: Москва, Стадион Динамо
Отметим, футбольные ассоциации, которые будут принимать матчи Евро-2020 не имели права подавать свои заявки на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.