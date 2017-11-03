УЕФА 21 сентября запустил конкурс, когда все желающие могли проявить заинтересованность в проведении финальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской ЛЧ.

В крайний срок 31 октября было подано 7 заявок из шести различных футбольных Ассоциаций.

Лига чемпионов:
Португалия: Лиссабон, Эштадиу да Луш
Турция: Стамбул, Ататюрк

Лига Европы УЕФА:
Польша: Гданьск, Арена Гданьск
Португалия: Порту, Эштадиу ду Драгао

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Австрия: Вена, Аустрия Арена
Бельгия: Льеж, Стад Морис Дюфранес
Россия: Москва, Стадион Динамо

Отметим, футбольные ассоциации, которые будут принимать матчи Евро-2020 не имели права подавать свои заявки на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.