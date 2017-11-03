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В матче 14-го тура чемпионата Бельгии Гент дома обыграл Стандард со счетом 1:0 благодаря голу Романа Яремчука.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук принес своей команде победу в матче против Стандарда — 1:0.

Яремчук вышел в стартовом составе хозяев и забил свой дебютный гол за Гент в начале второго тайма, головой замкнув подачу с левого фланга.

Празднуя гол, Роман снял футболку, за что получил желтую карточку, и был заменен на 77-й минуте игры. Украинский полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич просидел весь матч на скамейке запасных.

Яремчук перешел в Гент прошедшим летом из киевского Динамо и отыграл за бельгийский клуб девять матчей во всех турнирах. На счету Лучкевича пять матчей за Стандард.

После 14-ти туров Гент набрал 16 очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, а Стандард с 19 очками расположился на восьмом месте.

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