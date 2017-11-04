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Селтик довел свою беспроигрышную серию во внутренних соревнованиях до 63 матчей, обыграв Сент-Джонстон со счетом 4:0.

Голы Скотта Синклера, Муссы Дембеле и Оливье Нтчама, а также автогол Стивена Андерсона принесли Селтику домашнюю победу на Сент-Джонстоном со счетом 4:0.

Таким образом, "кельты" установили новый рекорд британского футбола по количеству матчей подряд без поражений в чемпионате и внутренних кубках.

Селтик под руководством Вилли Мейли выдал серию из 62 матчей без поражений в период с 1915-го по 1917-й годы, но Селтику Брендана Роджерса удалось побить этот впечатляющий рекорд.

Последний раз Селтик проигрывал во внутренних турнирах в матче чемпионата против Сент-Джонстона 11 мая 2016 года.

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